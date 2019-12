Juízes vão ao STF contra juiz de garantias e Zanin questiona: querem poder absoluto?

Advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, que tem denunciado o lawfare no Brasil, criticou a ação de juízes no STF contra o juiz de garantias. "Como uma associação de juízes pode ser contra a lei que estabeleceu o juiz de garantias? Poderes absolutos ou direitos para os jurisdicionados?", questiona edit

247 - A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) entraram nesta sexta-feira (27) com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a criação da figura do juiz de garantias.

Segundo as entidades, o Poder Judiciário brasileiro “não possui estrutura suficiente para a sua implementação e funcionamento regular”.

O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que tem denunciado o uso do Poder Judiciário para perseguição política - o Lawfare, questionou se os magistrados querem poder abosluto.

"Como uma associação de juízes pode ser contra a lei que estabeleceu o juiz de garantias - ou seja, a previsão de um juiz que atua na fase pré-processual, diferente daquele que julga a ação penal? Poderes absolutos ou direitos para os jurisdicionados?", questiona Zanin.

O caso foi sorteado para o ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF. No entanto, o pedido pode ser apreciado durante o plantão pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, a quem cabe decidir sobre casos urgentes no recesso do tribunal.