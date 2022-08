Julgamento do Tribunal de Contas da União poderá tornar Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot inelegíveis

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) deve retomar nos próximos dias o julgamento que envolve o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e o ex-procurador Deltan Dallagnol em gastos da força-tarefa da Operação Lava Jato com passagens aéreas e diárias.

Uma condenação pode torná-los inelegíveis. O TCU tem até o dia 15 de agosto para entregar à Justiça Eleitoral a lista de pessoas condenadas por irregularidades no manejo de recursos públicos. Quem estiver nela é considerado ficha suja e não pode ser candidato, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

No ano passado, o ministro Bruno Dantas acatou representação do subprocurador Lucas Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, e determinou um pente-fino nos gastos da Lava Jato com viagens e diárias. Concluiu que houve prejuízo ao erário e violação ao princípio da impessoalidade, com a adoção de um modelo "benéfico e rentável" aos integrantes da força-tarefa.

