Juliane Furno: “As mulheres foram as mais atingidas no mercado de trabalho durante a pandemia”

247 - No Boa Noite 247, a economista e ativista Juliane Furno notou as graves consequências da pandemia da Covid-19 para as mulheres, principalmente as negras, que tiveram seus empregos drasticamente cortados.

Furno afirmou que existe uma grande diferença entre as vagas ocupadas por homens e mulheres: “Enquanto os homens estão mais ligados aos serviços de informática, indústria e comércio, que pode ou ter sido feito em home office ou mesmo retornando com o distanciamento social, as mulheres são majoritárias nos serviços”, disse.

“Estes são principalmente os serviços vinculados à educação, que envolve uma grande interação social, e vinculada aos serviços pessoais”, acrescentou a economista.

Ela notou a segmentação do desemprego, que afeta majoritariamente mulheres negras e menos privilegiadas: “As atividades que mais perderam vagas de emprego foram alojamento e alimentação, ocupadas principalmente por mulheres negras, e o emprego doméstico, que foi o setor que perdeu um milhão de vagas de trabalho, que geralmente também é exercido por mulheres negras”, concluiu.

