Juliano Spyer: “haverá uma nova geração de evangélicos não tão radicais”

247 - O antropólogo Juliano Spyer, autor do livro “O Povo de Deus- quem são os evangélicos e porque eles importam”, morou durante 18 meses em um bairro da periferia de Salvador (BA) com o objetivo de conduzir seu estudo de doutorado sobre o movimento das famílias evangélicas de baixa renda em seu "locus". Em participação do programa Giro das 11 nesta segunda-feira (10), o estudioso projetou que “haverá uma nova geração de evangélicos não tão radicais”.

“Existe a narrativa de olhar o Brasil do futuro como uma ditadura evangélica, mas eu penso na possibilidade de um Brasil que pelo cristianismo evangélico se torne mais próspero, por esse individualismo empreendedor, que tenha mais acesso à educação, e que numa segunda ou terceira geração, tenha menos interesse pelo cristianismo radical difundido pelos seus pais”. disse ele.

Spyer destacou em sua fala que a classe média aponta os evangélicos como “ignorantes os mercadores da fé”; mas que eles são “inteligentes e levam organização ao ambiente desestruturado das periferias”.

Ao citar a influência das igrejas evangélicas na população periférica no dia a dia, ele afirmou que muitos homens deixam de bater na sua mulher e filhos ao parar de beber ou são alfabetizados após os cultos. “Mais do que um fenômeno religioso, é um fenômeno que traz disciplina e valoriza a leitura para pessoas que são analfabetos funcionais, possuem até quarta série do ensino fundamental”, argumentou.

Juliano Spyer. Povo de Deus: quem são os evangélicos e por que eles importam. Geração Editorial, São Paulo, outubro de 2020



