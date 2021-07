Juliette dispara contra Antônia Fontenelle pelo uso do termo “Paraíba”: “Xenofobia”

A influenciadora bolsonarista chamou o DJ Ivis de "Paraíba" ao comentar o caso de agressão à esposa; "Tire seu preconceito do caminho", disse a campeã do BBB21 edit

Portal Forum - A maquiadora Juliette Freire, campeã da última edição do Big Brother Brasil, rebateu uma fala xenófoba da influenciadora bolsonarista Antônia Fontenelle nesta segunda-feira (12). Fontenelle, ao comentar o caso de agressão do DJ Ivis contra a esposa, usou o termo “Paraíba”.

Para se justificar sobre o uso da expressão preconceituosa, Antônia Fontenelle escreveu nas redes sociais: “Paraíba é força de expressão, quem faz ‘paraibada’, como por exemplo bater em mulher. Esses machos escrotos que ganham uns trocados e acham que podem tudo”.

Através do Twitter, Juliette, que é paraibana, rebateu: “Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe ‘ser Paraíba’ e ‘fazer paraibada’. Existe ser PARAIBANA/O, o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum”.

Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe “ser Paraíba” e “fazer paraibada”. Existe ser PARAIBANA/O, o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum. July 12, 2021

