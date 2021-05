Jungmann: "a responsabilidade maior" pelo que se passou com Pazuello é de Bolsonaro

"Eu acho que é preciso lembrar que esse ato e a convocação dele para que tomasse a palavra foram feitos pelo presidente da República, a quem cabe zelar pela hierarquia e disciplina das Forças Armadas", afirmou o ex-ministro da Defesa Raul Jungmann em referência à ida do general Eduardo Pazuello a um ato político bolsonarista no Rio edit

247 - O ex-ministro da Defesa Raul Jungmann afirmou que é de Jair Bolsonaro "a responsabilidade maior" pelo comparecimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello a um ato político, no último domingo (23), no Rio de Janeiro.

"Eu acho que é preciso lembrar que esse ato e a convocação dele para que tomasse a palavra foram feitos pelo presidente da República, a quem cabe zelar pela hierarquia e disciplina das Forças Armadas", disse Jungmann ao jornal O Estado de S.Paulo.

Na entrevista, o ex-ministro também defendeu uma "sanção" ao general Pazuello. "Eu acho que se está fazendo uma cobrança que, aliás, é legítima e deve ser feita, porque o general Pazuello feriu o Regulamento Disciplinar do Exército e um dos fundamentos de qualquer força armada, que é a disciplina", disse.

"Não se pode admitir que as Forças Armadas, por meio de seus membros, em sendo instituição de Estado, como se encontra no artigo 142 da Constituição, tenham atitudes políticas ou de governo. Diante disso é cabível uma sanção ao general", acrescentou.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.