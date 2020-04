Jurista lembra que Rodrigo Maia quebra decoro ao não abrir impeachment contra Bolsonaro

Professor Marcelo Uchoa diz que Maia não pode prevaricar diante de um personagem que claramente quebra o decoro presidencial, ao decidir implantar uma nova ditadura no Brasil edit

247 – Se o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) se recusar a abrir um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro, que ontem explicitou seu projeto de implantar uma nova ditadura no Brasil, ele próprio poderá responder a processo no conselho de ética por prevaricar e não cumprir com suas obrigações constitucionais. A lembrança foi feita pelo professor Marcelo Uchôa, jurista pela democracia, em seu twitter:

O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara obriga o deputado a respeitar e cumprir a Constituição (Art. 3°).



É dever parlamentar abrir processo de impeachment (CF, Art. 51, I) contra um presidente que claramente atenta contra o art. 85 (II, III, V e VII) da Constituição. — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) April 20, 2020

