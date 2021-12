Jurista Marcelo Uchôa diz que Bolsonaro pode ser responsabilizado judicialmente por não vacinar a filha

Apoie o 247

247 – O jurista Marcelo Uchôa, que integra a rede de juristas pela democracia, lembrou, em seu twitter, que Jair Bolsonaro pode ser responsabilizado judicialmente por não vacinar a filha menor Laura. Isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Confira seu tweet e saiba mais sobre o caso:

Bolsonaro não irá vacinar filha de 11 anos. Só digo três coisas:

1. ECA (Lei 8069/90) - Art.14, §1°: É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

2. Anvisa aprovou vacina para crianças.

3. Ciência destaca imperiosidade da imunização. — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) December 28, 2021

Mayara Oliveira, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonnaro (PL) disse nesta segunda-feira (27/12) que espera que o Judiciário não interfira na vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Ele também ressaltou que sua filha Laura, de 11 anos, não será vacinada.

“Estamos conversando com o [ministro da Saúde, Marcelo] Queiroga nesse sentido. Ele, dia 5, deve ditar normas de como é que deve se vacinar crianças. Eu espero que não haja interferência do Judiciário; Espero, porque a minha filha não vai se vacinar — deixar bem claro. Ela tem 11 anos de idade”, disse o presidente ao conversar com a imprensa, em Santa Catarina.

A imunização do público infantil é tema de uma consulta pública do Ministério da Saúde. A pasta deve realizar uma audiência sobre o assunto em 4 de janeiro e bater o martelo sobre a vacinação no dia seguinte. Leia a íntegra no Metrópoles.

