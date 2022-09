Jurista Miguel Reale Jr declara apoio a Lula

Um dos autores da peça jurídica que retirou Dilma Rousseff da Presidência no Golpe de 2016, Reale Jr admitiu que a terceira via não tem chances e declarou apoio ao petista edit

247 - O jurista Miguel Reale Júnior, que participou ativamente do golpe contra Dilma Rousseff (PT) em 2016, sendo um dos autores do pedido de impeachment, desistiu da terceira via e anunciou apoio ao ex-presidente Lula (PT) no 1º turno para impedir a volta de Jair Bolsonaro (PL).

“Sem perspectiva de vitória da terceira via, é importante que Lula vença no primeiro turno, para se impedir ação desesperada de Bolsonaro. Decidir por Lula é consequência de saber que assim se evitará ataques à democracia, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, que, com certeza, sucederão com maior intensidade em novo mandato de Bolsonaro”, disse o jurista ao jornal O Estado de S.Paulo .

Ex-ministro de FHC e ligado ao PSDB – apesar de não ser mais filiado à legenda desde 2017 –, o geste se soma a de outros políticos tucanos, como o ex-ministro José Gregori, o ex-senador Aloysio Nunes e o diretor geral da Fundação FHC, Sergio Fausto. Vale destacar que o vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, atualmente no PSB, foi um quadro importante do PSDB durante décadas.

