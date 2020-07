Jurista prepara ações contra União e Bolsonaro por mortes com cloroquina

247 - O professor Marcelo Uchoa, Jurista pela Democracia, anunciou no Bom Dia 247 da manhã desta quinta-feira (23) que irá ingressar com ações coletivas contra a União em razão das mortes causadas pela cloroquina, propagandeada por Jair Bolsonaro. Uchoa diz ainda que Bolsonaro pode ser diretamente responsabilizado pelas mortes.

Parentes de pessoas mortas com o a cloroquina estão lamentando o uso do remédio e poderão ingressar com as primeiras ações. Leia aqui.

Assista ao anúncio feito por Uchoa:









