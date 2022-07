Juristas e empresários se articulam para defender sistema eleitoral contra ofensiva golpista de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Juristas e empresários articulam um ato pela defesa do sistema eleitoral do País, diante da ofensiva golpista de Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Dois eventos estão programados para ocorrer na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) no dia 11 de agosto.

Em um deles, entidades econômicas e da sociedade civil se juntam à comunidade jurídica. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) tem feito a articulação com a comunidade empresarial para angariar apoio à pauta, informa o jornal O Estado de S.Paulo. A ideia é reunir expoentes de diversos setores e diferentes preferências partidárias em defesa da democracia.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE