Juristas já se articulam em torno de indicação feminina ao STF no eventual governo Lula

Flávia Rahal, Carol Proner e Dora Cavalcanti são citadas como possíveis indicações. Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, diz que não é hora de discutir o tema edit

247 - Ainda que nem mesmo a campanha eleitoral tenha começado, advogados e juristas simpáticos ao ex-presidente Lula (PT), de acordo com Bela Megale, do jornal O Globo, já se articulam em torno de uma candidatura feminina ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Eleito presidente, Lula teria que indicar em 2023 dois novos nomes para a Corte, para as vagas dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, respectivamente.

A articulação visa garantir que Lula indique outra mulher para substituir Rosa Weber, mantendo a divisão atual do STF entre homens e mulheres.

"Um dos nomes que vêm sendo trabalhados é o da criminalista Dora Cavalcanti. A advogada fez campanha para Fernando Haddad à Presidência em 2018, quando o PT passava por um de seus piores momentos, e é uma das defensoras da pauta contra a Lava Jato. Dora foi advogada da Odebrecht antes de a empreiteira decidir fazer um acordo de delação premiada e foi sócia de Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça do governo Lula", relata a reportagem.

Outros nomes citados são das advogadas Flávia Rahal e Carol Proner. Rahal, Proner e Cavalcanti integram o Grupo Prerrogativas. "Dora e Flávia são as preferidas entre os criminalistas e também fazem parte do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), idealizado por Thomaz Bastos. Já Carol Proner é fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD)".

A colunista procurou o coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio Carvalho, que disse não ser o momento para discutir indicações ao Supremo, mas ponderou: “existem ótimos nomes para o STF e Lula fará a melhor escolha”.

