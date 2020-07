Juristas repudiam declaração de Moro: “Então era adversário de Lula?”

"No ringue com Lula? Então o juiz era adversário da parte?", escreveu o jurista Rafael Valim no Twitter, após Sérgio Moro falar em "ringue" de boxe com Lula quando interrogou o ex-presidente no âmbito das investigações da Lava Jato. Declaração do ex-juiz reforçou a suspeita de parcialidade edit

247 - O jurista Rafael Valim destacou a postura antiética de Sérgio Moro (Justiça), após o ex-ministro afirmar que o depoimento do ex-presidente Lula foi tomado num "ringue" de boxe. "No ringue com Lula? Então o juiz era adversário da parte?", escreveu o jurista no Twitter.

Ex-Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Rodrigo Lago defendeu a anulação do processo do triplex em Guarujá (SP) envolvendo o ex-presidente Lula. "O STF tem que anular o processo por quebra da imparcialidade. Urgente!", acrescentou.

A declaração de Moro reforçou a suspeita de parcialidade no processo contra Lula, condenado sem provas após acusação de ter recebido um apartamento como propina da Petrobrás. O ex-juiz também emitiu a ordem de prisão sem o esgotamento de todos os recursos judiciais.

No ringue com Lula? Então o juiz era adversário da parte? https://t.co/4t7PrhrxPV — Rafael Valim (@RafaelValim7) July 6, 2020

“Como a gente fez lá no...brincando, no RINGUE COM LULA, na audiência”, confessou Sérgio Moro que tratou o ex-presidente @LulaOficial como adversário em rinha de boxe quando de seu interrogatório na Lava Jato. O STF tem que anular o processo por quebra da imparcialidade. URGENTE! pic.twitter.com/799PhvNbqu — Rodrigo Lago (@RodLago) July 6, 2020

