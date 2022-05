TJ do Rio arquiva denúncia contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio atendeu a pedido próprio Ministério Público após a defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro conquistar sucessivas vitórias no STJ edit

247 - Desembagadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio aprovaram por unanimidade o arquivamento da denúncia do Ministério Público do Rio contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e outras 16 pessoas no caso das rachadinhas.

O órgão do TJRJ atendeu ao pedido próprio Ministério Público após a defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro conquistar sucessivas vitórias no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo a revista Veja, a tendência é que o MP refaça a investigação a partir do primeiro relatório de inteligência financeira obtido pelo órgão, ainda em 2018, e tente novas medidas judiciais para revalidar o caso.

A denúncia imputa ao senador os crimes de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação indébita. Os desvios por meio de funcionários “fantasmas” aconteceram quando ele era deputado estadual no Rio, cargo que ocupou entre o início de 2003 e o fim de 2018.

