Justiça bloqueia R$ 40 mil de André Valadão após derrota definitiva em processo contra a Editora Abril

247 - A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 40,4 mil das contas do pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha e cantor gospel, devido ao não pagamento de honorários advocatícios devidos ao escritório Coletta e Rodrigues Sociedade de Advogados. A informação foi publicada originalmente pelo UOL.

A medida, assinada pelo juiz Raphael Garcia Pinto, decorre de uma disputa judicial iniciada em 2023, quando Valadão processou a Editora Abril após a revista Veja publicar a reportagem intitulada “Como a Igreja comandada pelo pastor André Valadão promove a absurda cura gay”. Na ocasião, a matéria detalhava episódios e discursos atribuídos ao religioso, que soma milhões de seguidores nas redes sociais.

Segundo a publicação, Valadão, com 5,7 milhões de seguidores, teria alimentado sua ascensão pública com uma retórica considerada agressiva e discriminatória. A revista mencionou, entre outros pontos, uma pregação na qual o pastor teria afirmado que, “se Deus pudesse, ‘mataria tudo e começaria tudo de novo’”, em referência à comunidade LGBTQIA+. Em outro momento, ele teria incentivado fiéis a irem “para cima” desse grupo. A reportagem também mencionava a realização de um ritual de cura gay em um retiro associado à Igreja.

No processo, Valadão classificou a reportagem como “mentirosa” e negou ter promovido discursos de ódio. A argumentação, porém, não convenceu o Judiciário. O juiz responsável avaliou que as próprias declarações do pastor — apresentadas em vídeo anexado aos autos — permitiam interpretar que havia, sim, incitação à violência, e concluiu que a revista não divulgou informações falsas.

A ação do pastor foi rejeitada, e ele acabou condenado ao pagamento dos honorários advocatícios da Editora Abril, calculados com base no valor que ele mesmo havia pedido de indenização. A decisão foi confirmada em segunda instância e transitou em julgado, tornando-se definitiva.

Como Valadão não quitou o valor devido, o magistrado ordenou a penhora de R$ 40,4 mil encontrados em suas contas bancárias. Com a ordem judicial, encerra-se mais um capítulo da disputa entre o pastor e o grupo editorial.

