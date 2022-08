Justiça condena bolsonarista que atacou Lula quando neto do petista morreu

Apoie o 247

247- A Justiça paulista condenou Rozilma Kreutzer a pagar uma indenização de R$ 1.212,00 ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, valor que será acrescido ainda de juros. A reportagem é de Rogério Gentile, no portal UOL.

No dia 1º março de 2019, Rozilma, que se apresenta nas redes sociais como Rosi Otto e diz "amar" Jair Bolsonaro, publicou um post no Facebook atacando Lula, logo após a divulgação da morte de Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, neto do ex-presidente.

"Lamento, sim, a morte de Arthur, assim como lamento a morte de todas as crianças que o molusco matou por meio da corrupção", escreveu Rozilma.

O juiz Fernando Domingues Ladeira afirmou na decisão que o "texto atentou contra a dignidade de Lula, aproveitando-se da sua dor para buscar popularidade na internet".

O magistrado disse que Rozilma "maculou" a imagem do ex-presidente "ao imputar-lhe o crime de corrupção e o homicídio de crianças", e que tal comportamento não é abrangido pela liberdade de expressão. "A mensagem tem por intento aumentar a dor da perda do neto."

Além da indenização, ela terá de apagar o comentário de sua rede social, bem como publicar um post sobre a condenação.

Rosi Otto, que afirma nas redes socias que não vai deixar Jair Bolsonaro "lutar sozinho", ainda pode recorrer da decisão.

