Justiça condena homem a indenizar Dilma em R$ 25 mil por foto em voo que viralizou

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) determinou em R$ 25 mil a indenização de um homem identificado como Julio Martini a Dilma Rousseff. Ele tirou uma foto da ex-presidente em um voo e acusou a petista de viajar de primeira classe usando dinheiro público. As informações foram publicadas pela coluna de Mônica Bergamo.

A publicação feita nas redes sociais em novembro de 2019 disse: "Olha a companheira Dilma, voando First Class de Dubai pra SP...eu não disse Caracas ou Havana para SP… Dubai para SP...meteu aquele Caviar, umas boas taças de Dom Perignon, e logicamente aquele vinho Francês...uma maravilha...Parabéns para você que também paga por isso!!!", dizia a legenda.

De acordo com a decisão judicial, "a liberdade de manifestação e crítica aos governantes e políticos em geral não podem e não devem extrapolar esses limites e ser utilizados de forma abusiva, de modo a atingir a honra alheia, a qual está vinculada diretamente à própria dignidade humana".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É inequívoco que, pelo tom jocoso das suas palavras, o demandado foi debochado e grosseiro, agiu com escárnio, o que ofendeu, constrangeu, humilhou e menosprezou a pessoa/o ser humano da autora. O que, frise-se, não era necessário e desbordou dos limites da crítica, da surpresa, da indignação e da livre manifestação do pensamento", afirma a magistrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE