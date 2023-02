Justiça condena João de Deus a mais 48 anos de prisão por crimes sexuais

Apoie o 247

247 - O médium João de Deus foi condenado a mais 48 anos e 6 meses de prisão por crimes sexuais. A sentença foi proferida no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) na última sexta-feira (3). A nova sentença é referente a crimes cometidos entre os anos 2015 e 2016 contra cinco pessoas. As vítimas serão indenizadas em R$ 60 mil.

Atualmente o médium segue em prisão domiciliar. Ele foi condenado por violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e posse ilegal e irregular de armas de fogo.

“A última condenação do médium aconteceu em dezembro do ano passado, por crimes sexuais contra 13 vítimas, em três processos distintos. Ele recebeu uma pena de 109 anos e 11 meses de prisão. Seis processos contra o réu ainda aguardam julgamento no TJGO”, destaca reportagem de O Globo.

A defesa informou que irá recorrer da sentença quando for formalmente intimada.

