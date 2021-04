Justiça condena Sara Winter a indenizar Debora Diniz em R$ 10 mil

Nas redes sociais, ativista pró-bolsonaro escreveu que antropóloga seria "a maior abortista do Brasil" e adepta à tortura edit

Metrópoles - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou a ativista bolsonarista Sara Fernanda Giromini, autodeclarada Sara Winter, a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais para a antropóloga Débora Diniz. A decisão é do juiz Arthur Lachter, da 19ª Vara Cível de Brasília, e cabe recurso.

O processo correu parcialmente em segredo de Justiça e foi iniciado após a extremista ter afirmado, pelo Twitter, que a professora seria adepta da tortura e ser a “maior abortista brasileira”. As acusações ocorreram no caso da menina de 10 anos submetida a um aborto assistido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), quando Sara Winter compartilhou de forma criminosa dados da menor, assim como do médico responsável pelo caso, o que possibilitou que grupos fossem ao hospital realizar protestos.

