Justiça dá três dias para Bolsonaro se explicar sobre acusações de fraudes nas eleições de 2018

"Eu acredito que, pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu tinha sido, eu fui eleito no primeiro turno, mas no meu entender teve fraude”, disse Bolsonaro em março de 2020 edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) tem 72 horas para explicar as supostas fraudes nas eleições de 2018 que ele afirmou terem ocorrido.

A juíza Ana Lucia Petri Betto, da Justiça Federal de São Paulo, deu três dias para que o Palácio do Planalto forneça informações sobre as supostas fraudes na eleição de 2018 alegadas pelo presidente, de acordo com o repórter Eduardo Barretto, na coluna de Guilherme Amado.

A ação foi movida pelo Livres, movimento de renovação política de dissidentes do PSL.

“Como há muito tempo Jair Bolsonaro faz tais declarações e não apresenta prova alguma, apenas por meio do Poder Judiciário é que se pode responder duas perguntas advindas da referida afirmação: Houve fraude eleitoral em 2018? Onde estão as provas?”, afirmou o movimento à Justiça.

