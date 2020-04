Justiça Eleitoral e partidos estão decididos a manter a eleição municipal em 2020

A maioria dos partidos políticos e a Justiça Eleitoral defendem a manutenção do calendário eleitoral e a realização das eleições municipais em 20202. Caso haja algum adiamento, que seja por curto prazo para evitar a prorrogação dos atuais mandatos edit

247 - A maioria dos partidos e a Justiça Eleitoral defendem que as eleições municipais não sejam adiadas, mas se houver alguma alteração do calendário, que seja por um curto período, evitando assim o prolongamento do mandato de prefeitos e vereadores eleitos em 2016.

Os partidos consideram que a pandemia do coronavírus não pode servir de pretexto para a fragilização da democracia e adiar as eleições, informa o repórter Ranier Bragon na Folha de S.Paulo.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) criou um grupo de trabalho para avaliar os impactos da pandemia no calendário eleitoral e, até o momento, não há indicativo de necessidade de adiamento.

O próximo evento importante do calendário eleitoral são as convenções partidárias, que definirão oficialmente os candidatos, marcadas para o período de 20 de julho a 5 de agosto.

