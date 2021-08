Justiça fecha acordo com índios para evitar arco e flecha em ato no DF

247 - Diferentes movimentos indígenas do país preparam para os próximos dias a montagem de um grande acampamento em Brasília para reunir lideranças de várias etnias em protesto contra projetos em discussão no Congresso e questionados no STF. A informação é do portal Veja.

A mobilização, marcada para ocorrer entre os dias 22 e 28 deste mês, levou a Justiça Federal em Brasília a conduzir uma negociação com lideranças do movimento e a Polícia Militar do Distrito Federal para evitar confrontos na capital federal.

O acordo foi homologado pelo juiz federal Waldemar Cláudio de Carvalho nesta quarta. “As partes demandadas se comprometem a não portarem, nas marchas e manifestações a se realizarem no referido período, instrumentos tais como arcos e flechas, tacapes, bordunas e lanças, ressalvando aqueles outros de natureza estritamente cultural e/ou religiosa”, diz o juiz.

“O controle de tais instrumentos deverá ser feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pelo policiamento externo do acampamento, mediante vistoria estritamente visual. Para viabilizar todo esse controle as partes se comprometem a efetivar uma linha direta de contato entre a PM e a organização do acampamento, mediante a criação de grupo de WhatsApp, com a supervisão e acompanhamento dos representantes do MPF e da DPU”, segue o magistrado.

