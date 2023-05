Justiça manda despejar templo da igreja de Valdemiro; polícia é autorizada a arrombar portas

Apoie o 247

247 - “A Justiça de São Paulo determinou o despejo de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus e autorizou o arrombamento com apoio de força policial para o cumprimento da medida caso o imóvel não seja desocupado voluntariamente”, informa o jornalista Rogério Gentile em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

O jornalista ainda informa que “a determinação foi dada pela juíza Juliana Francini dos Reis de Oliveira em um processo movido por um empresário que cobra uma dívida estimada em cerca de R$ 15 mil referente ao contrato de aluguel de um imóvel na cidade de Monte Alto, no interior do estado. A Mundial ainda pode recorrer”.

