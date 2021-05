Justiça manda OAS devolver ao espólio de Marisa Letícia valores pagos por cota de apartamento no Guarujá

A decisão do TJSP comprova novamente a inocência do ex-presidente Lula (PT) no caso do Triplex do Guarujá. A empreiteira OAS é a verdadeira proprietária do imóvel e terá de devolver ao espólio de Marisa Letícia os valores que ela pagou pela cota de um apartamento, que nunca foi entregue a ela nem à família do ex-presidente edit

247 - Em mais uma prova da inocência do ex-presidente Lula (PT) no caso do Triplex do Guarujá (SP), o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 26, acórdão sobre a decisão que determinou à OAS, verdadeira proprietária do imóvel, devolver ao espólio de Marisa Letícia Lula da Silva os valores que ela pagou pela cota de um apartamento simples no empreendimento, que nunca foi entregue a ela nem à família do ex-presidente.

A Lava Jato acusou falsamente Lula de ter recebido um triplex no Guarujá como suposta retribuição por contratos assinados entre o Grupo OAS e o governo federal, mas os advogados do petista provaram que ele nunca recebeu nem foi dono do imóvel, que pertencia à OAS e foi inclusive dado em garantia de um empréstimo feito à Caixa Econômica Federal.

Os advogados ainda demonstraram que dona Marisa Letícia pagou, em prestações à cooperativa Bancoop, parte de uma cota que lhe daria direito a um apartamento no local, mas desistiu do negócio quando o empreendimento foi transferido à OAS. Ainda viva, a ex-esposa de Lula requereu a devolução dos valores pagos ao banco, que deverá ser feita diante de determinação do TJSP.

Novamente, fica demonstrado que os procuradores da Lava Jato fizeram uma acusação falsa ao ex-presidente e que o ex-juiz Sergio Moro, mesmo conhecendo a verdade das provas apresentadas pela defesa, condenou Lula ilegalmente.

Leia decisão na íntegra:

