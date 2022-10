Justiça manda prefeito de Tapurah-MT apagar vídeo pedindo votos a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT) mandou que o prefeito de Tapurah, Carlos Alberto Capeletti (PSD), retirasse do ar um vídeo em que promete um sorteio de uma picape se o município tiver o maior percentual de votos em Jair Bolsonaro (PL) em Mato Grosso. As informações são do site Poder 360

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito pede que os eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) votem em Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial.

Para participar do sorteio, os interessados devem apresentar o comprovante de votação no segundo turno. O prefeito ainda faz uma vaquinha, pedindo aos produtores rurais que ajudem na premiação. Capeletti ainda promete uma grande festa.

“Nós temos que trabalhar para elegermos o Bolsonaro. Não para o Bolsonaro, mas por nós e pelos nossos filhos. Peço a você, eleitor de Tapurah, para fazermos uma grande campanha em prol do Bolsonaro. Nosso município está de parabéns, temos 73% para Jair Bolsonaro, contra 23 (%) do Lula. Então eu peço a vocês que votaram no Ciro, na Simone e em outros candidatos que migrem agora para o Jair Bolsonaro”, diz o prefeito. “Eu quero propor aqui ao eleitor de Tapurah para nós sermos o município que mais terá o índice percentual a Bolsonaro. Farei uma rifa de uma picape Strada 0 km se nós atingirmos o 1º lugar do Estado em percentual em prol do Bolsonaro”, completou.

