Justiça mantém condenação de Dallagnol por danos morais a Renan Calheiros

247 - A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) decidiu, por maioria de votos, manter a condenação de primeiro grau ao ex-procurador e hoje deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) a pagar indenização de R$ 40 mil por danos morais ao senador Renan Calheiros (MDB-AL).

De acordo com reportagem do G1, a decisão, relacionada a publicações feitas no Twitter por Deltan durante a campanha para a presidência do Senado em 2019, foi confirmada em julgamento do recurso no último dia 17. Ainda é possível acompanhar os tribunais superiores.

Votaram para manter a sentença de 1º grau os desembargadores Tutmés Airan, Sebastião Costa Filho e Paulo Lima, enquanto os desembargadores Domingos Neto e Alcides Gusmão foram incluídos no recurso apresentado pelo ex-procurador.

Ainda de acordo com a reportagem, a defesa do ex-promotor não se pronunciou.

O senador Renan Calheiros comemorou no Twitter a decisão dos desembargadores da 3ª Câmara Cível do TJ.

Os quadrilheiros da Lava Jato começam a acertar as contas com a Justiça. Bretas afastado, Moro denunciado pela PGR e Deltan, com duas condenações no CNMP, acumula indenizações. O TJ/AL manteve hoje a condenação por me ofender e me perseguir.Haja vaquinha nesse brejo. — Renan Calheiros (@renancalheiros) April 18, 2023

