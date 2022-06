Justiça negou pedido da PF para quebrar sigilo de Jair Renan, filho "04" de Jair Bolsonaro

Pedido da PF foi rejeitado em novembro do ano passado pelo juiz Ricardo Leite, substituto da 10ª Vara Federal do Distrito Federal edit

247 - A Polícia Federal (PF) solicitou a quebra do sigilo telemático para obter dados, documentos e comunicações mantidas por Jair Renan Bolsonaro, filho “04” de Jair Bolsonaro, no âmbito do inquérito que apura se ele incorreu no crime de tráfico de influência. De acordo com o jornal O Globo, o pedido da PF, contudo, foi rejeitado em novembro do ano passado pelo juiz Ricardo Leite, substituto da 10ª Vara Federal do Distrito Federal.

Jair Renan é investigado pela suspeita de ter recebido doações e repasses de empresários em troca da abertura das portas do governo federal para que eles pudessem firmar contratos com a administração pública. Os recursos obtidos pelo filho mais novo do atual ocupante do Palácio do Planalto por meio desta intermediação teriam sido utilizados na montagem de uma sala comercial que o jovem mantém em Brasília.

O inquérito conduzido pela PF já apontou indícios de que a arquiteta Tânia Fernandes, responsável pela reforma do escritório de Jair Renan em Brasília e por desenvolver um projeto de parceiros comerciais do "04" no Espírito Santo, pediu que o jovem ajudasse um empresário a ser recebido por Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.

Jair Renan nega ter atuado para na intermediação de negócios ou no favorecimento de empresários junto ao governo federal.

