Justiça paralisa investigação sobre filho de Lula

247 - O Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou a paralisação da investigação aberta contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, acusado de ter recebido R$ 132 milhões da operadora Oi/Telemar por meio de contratos com empresas do grupo Gamecorp, que reúne serviços de jogos eletrônicos, mídia e tecnologia.

A investigação contra o filho do ex-presidente Lula está suspensa até que seja definido qual é o juízo competente. Ele havia sido investigado pelo Operação Lava Jato, mas o processo foi remetido à Justiça de São Paulo, que se declarou incompetente.

A Justiça de São Paulo afirmou que o caso deveria ser tocado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. A defesa de Lulinha, no entanto, argumentou que a Gamecorp fica em São Paulo e que decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça havia indicado que a competência era da vara paulista.

