Justiça penhora dízimos da igreja do pastor bolsonarista Valdemiro Santiago e autoriza uso da polícia para cumprir a decisão

247 - A Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada pelo pastor bolsonarista Valdemiro Santiago, teve o dízimo pago pelos fiéis penhorados por uma decisão da Justiça de São Paulo no âmbito de uma processo impetrado pelo proprietário de um imóvel que cobra uma dívida de R$ 109 mil em aluguéis atrasados.

De acordo com a coluna do jornalista Chico Alves, do UOL, o juiz Henrique Dada Paiva, também determinou a penhora de bens localizados na sede da igreja, na rua Carneiro Leão, no Brás, em São Paulo.

Ainda segundo a reportagem, o magistrado também autorizou que o oficial de Justiça poderá requisitar o uso da força policial para o cumprimento da decisão em caso de “estrita necesidade”.

“Na defesa apresentada à Justiça, a Mundial não negou a dívida, mas tentou evitar o despejo afirmando que a legislação lhe garante um prazo maior para a desocupação do imóvel por ser uma entidade religiosa. O juiz não aceitou a argumentação, condenou a igreja a fazer o pagamento e decretou o despejo do imóvel”, destaca o colunista.

