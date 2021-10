Justiça rejeita recurso e mantém Camargo afastado da gestão de funcionários da Fundação Palmares

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª rejeitou, nesta quarta-feira, 20, um pedido de suspensão de liminar apresentado pela Fundação Palmares contra decisão que afastou o presidente da instituição, Sérgio Camargo, de atividades relacionadas à gestão de pessoas, informou a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Desta forma, Camargo continua afastado da gestão de pessoal na Fundação Palmares, conforme decisão proferida no início deste mês, no âmbito de ação do Ministério Público do Trabalho (MPT) que pede o afastamento do presidente da entidade por denúncias de assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários da instituição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE