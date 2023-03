'Justiça tem que obrigar empresários a pagarem salários iguais para homens e mulheres', diz Lula

"As mulheres querem igualdade, e não superioridade. E quanto mais as mulheres avançam, mais o país avança. Isso é bom para toda a população", disse o presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (8), em discurso no Palácio do Planalto em comemoração pelo Dia Internacional das Mulheres, que a Justiça “tem que funcionar” para garantir que empresários paguem salários iguais para homens e mulheres na mesma função.

“Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que os homens no exercício da mesma função, estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. Neste projeto de lei que estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra - só uma - que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra, e essa mágica palavra chama-se ‘obrigatoriedade’ de pagar o mesmo salário. Vai ter muita gente que não vai querer pagar, mas para isso a Justiça tem que funcionar para obrigar o empresário a pagar aquilo que a mulher merece dentro da sua capacidade de trabalho”, disse Lula.

>>> 'Golpe contra Dilma e eleição de Bolsonaro destruíram avanços das mulheres', diz Lula

Na cerimônia, Lula também qualificou a violência contra a mulher como intolerável e afirmou que o governo está preparando um conjunto de ações visando o enfrentamento da situação. “É intolerável que enquanto participamos desta solenidade uma mulher ou uma menina estejam sendo estupradas a cada dez minutos. Estamos apresentando hoje um pacote de medidas para colocar um fim nesta barbárie”, destacou.

Ainda segundo o presidente, "nada justifica a desigualdade de gênero. A medicina não explica, a biologia não explica, a anatomia não explica. Talvez a explicação esteja no receio dos homens de serem superados pelas mulheres. É isso que não faz sentido algum. As mulheres querem igualdade, e não superioridade. E quanto mais as mulheres avançam, mais o país avança. Isso é bom para toda a população”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.