Kajuru pede que Nunes Marques priorize julgamento de pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

Senador Jorge Kajuru pediu que o ministro do STF Kassio Nunes Marques priorize o julgamento do mandado de segurança impetrado por ele visando a abertura de processo de impeachment contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes edit

247 - O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) pediu ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que priorize o julgamento do mandado de segurança impetrado por ele para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), abra um processo de impeachment contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A informação é da coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo.

Na ação, o parlamentar utiliza o julgamento realizado pelo plenário do STF nesta quarta-feira (14), que reiterou a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que determinou a instalação da CPI da Pandemia pelo Senado. Para Kajuru, os casos “são idênticos”, já que tratam da “omissão da autoridade coautora do trato ao Regimento Interno do Senado Federal”.

O ministro Kassio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga na Corte, foi sorteado como relator da ação do senador Jorge Kajuru. Nesta semana, o parlamentar divulgou o áudio de uma conversa mantida com Bolsonaro onde o ex-capitão exerce pressão sobre uma petição a favor da votação de pedidos de impeachment contra ministros do STF e para que, após instalada, a CPI da Pandemia também apure ações de governadores e prefeitos no combate à Covid-19.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.