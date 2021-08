Kakay: 'Bolsonaro é um serial killer de crimes de responsabilidade e sabe que tem hora marcada com a Justiça'

247 - O criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, afirmou que Jair Bolsonaro é um serial killer dos crimes de responsabilidade. De acordo com o defensor, Bolsonaro "sabe que tem uma hora marcada com o Poder Judiciário e com a Justiça".

"Talvez, eu nunca tenha visto em nenhum país a hipótese de um presidente ter cometido tantos crimes de responsabilidade", disse Kakay em entrevista ao site R7. O defensor assinou o superpedido de impeachment de Bolsonaro.

Segundo o advogado, "boa parte desse destempero absoluto dele, vai além de um despreparo". "É um desespero. Porque está ficando muito clara a quantidade de crimes e, cada vez mais, as investigações se aproximam do presidente e de seus familiares", continuou.

"Ele respondeu ao ministro Alexandre dizendo que ia sair das quatro linhas da Constituição. É algo inusitado. O presidente da República explicita o desejo de dar um golpe", disse.

