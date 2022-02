Kakay: Bolsonaro não tem prestígio nas Forças Armadas para rompimento institucional

Apoie o 247

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou à TV 247 não acreditar em um golpe de Jair Bolsonaro (PL) capaz de interromper a democracia no Brasil. “O Bolsonaro não tem prestígio nas Forças Armadas para levar a cabo uma aventura como essa”, disse.

“Ele não tem prestígio nenhum na cúpula das Forças Armadas. Ele fez movimentos que até corroboram o que eu digo. Ele tentou fazer aquela ‘subleitura’ do artigo [142] da Constituição para dizer que as Forças Armadas seriam os tutores da democracia, como se pudesse ter um golpe constitucional, usando inclusive advogados ilustres, como infelizmente o Ives Gandra. Ele tentou passar no Congresso esse fortalecimento da Polícia Militar, tirando-a dos governadores para passar para o controle do governo federal. Também não funcionou”, lembra Kakay.

O advogado ressalta que “evidentemente é o intuito dele esse rompimento institucional”, mas que Bolsonaro não deve ter êxito.

