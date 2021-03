Kakay convoca advogados a reagir contra omissão de Bolsonaro na pandemia

"Os advogados, especialmente os advogados criminais, devem uma resposta ao povo brasileiro", diz. Para ele, a decisão política do presidente de não comprar vacinas é o principal motivo do caos atual da crise sanitária edit

247 - O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, criticou a omissão de Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus e convocou os advogados brasileiros a reagirem contra o governo federal. Segundo ele, “a advocacia deve uma satisfação à sociedade, à nação”.

“Está absolutamente comprovado que o Presidente da República fez uma opção de não comprar vacina, por uma definição política, desde meados do ano de 2020, e isto é a maior causa do caos, do número incalculável e desmedido de mortes”, afirma o advogado. De acordo com ele, “a necropolítica é a tônica do governo federal”.

“Os advogados, especialmente os advogados criminais, devem uma resposta ao povo brasileiro. O Supremo Tribunal não tem faltado ao país. O Ministro Lewandowski é hoje, de fato, o Ministro da Saúde. Os Governadores e os Prefeitos estão agora se mobilizando. O Congresso tem o dever de ocupar o espaço vazio deixado por um Executivo que cultua a morte”, continua.

“Os médicos e as equipes de saúde estão exauridos, esgotados. Não suportam mais. É desumano.Enquanto o Presidente diz que devemos deixar de ‘mimimi’, os responsáveis pelas UTIs estão à beira da completa exaustão. É humilhante ver o descaso do Presidente com os profissionais de saúde e é nauseante ver a falta de empatia com os familiares e amigos dos infectados”, argumentou o advogado.

“260 mil mortos oficialmente; certamente o número é muito maior. Não é digno de nossa parte não reagir. Não é honesto mantermos uma atitude de omissão. A advocacia não pode deixar de se manifestar”, disse.

