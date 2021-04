Kakay: "Mainardi, Olavo, Moro e Bolsonaro se merecem"

Advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, respondeu à agressão do jornalista Diogo Mainardi, que insultou telespectadores e mandou o criminalista "tomar no c***", em plena emissora pública, a TV Cultura. "Ele merece meu mais profundo desprezo", disse Kakay. "Ele, Olavo, Moro e Bolsonaro se merecem", afirmou edit

247 - O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, emitiu uma nota pra responder à agressão do jornalista Diogo Mainardi, que insultou telespectadores e mandou o criminalista "tomar no c***", numa emissora pública de São Paulo, a TV Cultura. De acordo com o advogado, Mainardi "abusou do direito de ser indelicado e agressivo no programa". "Ele merece meu mais profundo desprezo", disse.

"No final, ele se mirou em um de seus ídolos, o tal Olavo de Carvalho, e me agrediu verbalmente", disse Kakay. "Talvez ele precise de tratamento para superar a queda e a desmoralização dos seus ídolos, como insinuou o Haddad quando foi ao programa, ou talvez seja mesmo só essa figura patética e decadente. O Brasil é um país triste hoje em dia por ter um presidente do nível do Bolsonaro. O tal Diogo finge que é um crítico do Bolsonaro, mas são pessoas do mesmo naipe. Ele, Olavo, Moro e Bolsonaro se merecem", acrescentou.

Leia a íntegra na matéria publicada no Brasil 247 sobre a agressão de Mainardi contra Kakay:

"Um dos convidados do Manhattan Connection nesta quarta-feira (28), o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, foi xingado por Diogo Mainardi ao final da edição, recebendo um bip que cobriu sua fala. 'Como diria Olavo de Carvalho, vai (piiii)', disse o jornalista, logo após o âncora, Lucas Mendes, agradecer a Kakay pela presença no programa", informa o blog Telepadi . A leitura labial identifica a frase “Vai tomar no c…”. Mendes emendou: “Boa noite, sem Olavo de Carvalho”. Assista a cena logo abaixo.

"Não me recordo de ter visto um anfitrião dizer isso a um convidado em um programa de TV, o que dirá em uma emissora que carrega Cultura no nome e princípios públicos no seu estatuto. Ainda que o canal tenha tido o cuidado de encobrir o xingamento, o nome feio aí é o de menos. Trata-se de uma postura inesperada para um programa norteado por ideias e argumentações", escreve ainda a jornalista Cristina Padiglione, responsável pelo blog.

Kakay foi insultado por que defendeu o estado de direito e condenou os abusos cometidos pelo ex-juiz Sergio Moro, recentemente declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal e também apontado como agente de interesses internacionais, em reportagem especial do jornal francês Le Monde .

“Antonio Carlos, eu não estou a fim de ouvir as suas baboseiras. Você pra mim representa o atraso do desenvolvimento do Brasil”, começou Mainardi.

“Eu quero te responder, Diogo”, reagiu Kakay: “Uma vez eu estava conversando com Chico Anysio e ele me disse que quase todo humorista é mal-humorado. Eu não conheço muito a sua vida, mas acho você um humorista. Mas o humorista que é mal-humorado, ele tem que ter uma inteligência rara, e você ficou só no mau humor. É muito difícil, entendeu? A sua acidez, eu não sei onde ela leva.”

Assista ao vídeo:

O pior não é ser surrado em rede nacional, o pior é apanhar e passar recibo mandando tomar no cu, como fez Diogo Mainardi com Kakay. Foram 10 minutos de deboche do advogado que terminaram com Mainardi acusando os golpes como pode ser visto no vídeo: pic.twitter.com/cD9bKIwk9w — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 29, 2021

