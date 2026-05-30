Kassab admite possibilidade de ser vice de Caiado

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, admitiu a possibilidade de ser vice na chapa de Ronaldo Caiado, pré-candidato do partido à Presidência da República nas eleições de outubro deste ano, mas afirmou que a definição deve passar por uma decisão coletiva da legenda.

As informações são do Metrópoles. Segundo a reportagem, o PSD avançou nas conversas internas para formar uma chapa “puro-sangue”, com Caiado como candidato à Presidência e Kassab como possível nome para a vice.

A movimentação ocorre após o nome de Kassab passar a ser discutido nos bastidores como alternativa para compor a chapa presidencial do governador de Goiás. Em publicação nas redes sociais neste sábado (30), o dirigente partidário reagiu às notícias sobre a possibilidade e afirmou estar disposto a participar das discussões.

“Mesmo já tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entendo que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos, dentro e fora do nosso partido, até que seja tomada uma decisão sobre o perfil da nossa chapa”, escreveu Kassab.

O presidente do PSD ressaltou, no entanto, que a palavra final deve ser de Ronaldo Caiado, após consulta às instâncias partidárias e às forças políticas que apoiam o projeto. Kassab procurou sinalizar alinhamento interno e disposição para acatar o encaminhamento que vier a ser construído pela legenda.

“Obviamente, a palavra final deve ser do nosso candidato, depois de ouvidas todas as instâncias partidárias e o conjunto de nossas forças apoiadoras. Como presidente e militante do PSD, coloco-me à disposição para ouvir e acatar qualquer decisão coletiva, sabendo, de antemão, que ela será a melhor para o futuro do nosso projeto.”

A declaração ocorre em meio à reorganização das articulações no campo da direita para a eleição presidencial. Além da possibilidade de uma chapa formada apenas por nomes do PSD, também há conversas em andamento sobre uma composição com Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto pelo partido Novo.

Kassab está em Portugal, onde participa do Fórum de Lisboa, evento organizado anualmente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e conhecido no meio político como “Gilmarpalooza”.

Até o fim do ano passado, o dirigente do PSD era citado como possível vice em uma eventual chapa de reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Kassab integrou o governo paulista como secretário de Governo e Relações Institucionais.

A possível escolha de Kassab para a vice de Caiado também ocorre em um momento de mudanças nas articulações eleitorais envolvendo nomes da direita. De acordo com a reportagem, o avanço das conversas acontece após a repercussão de revelações sobre a relação entre o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

A avaliação mencionada por aliados de Flávio Bolsonaro é que sua pré-candidatura teria perdido força depois da divulgação de conversas e de um encontro entre o senador e o banqueiro. Nesse contexto, partidos e lideranças passaram a intensificar negociações em torno de alternativas para a disputa presidencial.

Caiado, que já lançou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, busca consolidar apoio político para viabilizar seu projeto nacional. A definição do vice é considerada uma etapa estratégica para ampliar a competitividade da chapa e sinalizar o perfil da campanha que o PSD pretende apresentar ao eleitorado.

Por enquanto, Kassab evita tratar a composição como definida e reforça que a escolha dependerá de negociações internas e externas. O posicionamento público do presidente do PSD, porém, confirma que a hipótese de uma chapa com Caiado e Kassab está oficialmente colocada na mesa de discussões do partido.