Kassab confirma convite do PT para conversar sobre apoio do PSD ao governo Lula

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, defendeu nesta segunda-feira (7) que uma parte do partido que apoiou a candidatura vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente possa ocupar uma parte do novo governo.

"É natural, diante de uma parcela expressiva do partido que ajudou na eleição do presidente Lula, que o partido, através destas pessoas que o ajudaram, possa pleitear participação", disse Kassab em entrevista à GloboNews. O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro de Dilma Rousseff ressaltou, entretanto, que o processo político natural seria o partido apoiar a candidatura eleita desde o início da campánha.

O dirigente do PSD, que se manteve neutro em relação à candidatura de Lula, e que em São Paulo apoiou a candidatura de Tarcísio de Freitas, citou como exemplo o nome do senador Otto Alencar (PSD-BA) como alguém do PSD que contiribuiu na campanha de Lula e que tem legitimidade para conversar com o PT sobre participação no governo.

Gilberto Kassab disse também que sempre defendeu o fim do orçamento secreto e que apoiaria Lula caso ele quisesse modificar a forma com que funcionam as emendas de relator. "Eu sempre fui um crítico de emendas vindas do Legislativo, sejam impositivas, ou não. Acredito que o parlamentar que é oposição, cabe a ele fiscalizar, denunciar e usar a tribuna para propor alternativas", afirmou.

