Kassab defende candidatura de centro para 2022, mas diz que bloco político 'ainda não tem um nome'

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avalia que os partidos de centro ainda não encontraram um nome capaz de disputar a eleição presidencial de 2022. “Entendo que existe espaço para uma candidatura de centro. Mas acredito que ainda não haja esse nome. Nós temos muito tempo ainda”, disse Kassab ao jornal O Globo.

Segundo ele, apesar da aparente polarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – que recuperou os direitos políticos após o Supremo Tribunal Federal condenar o ex-juiz Sergio Moro por parcialidade – uma candidatura de centro pode se aproveitar da rejeição de ambos por parte do eleitorado. “Hoje há números expressivos de uma pré-candidatura do Lula ou do Bolsonaro, mas têm rejeição alta”, disse.

Kassab afirmou, ainda, que o PSD deverá ter candidatura própria e que a legenda não deverá participar de uma coligação pela reeleição de Jair Bolsonaro. “A palavra “descartar” não é adequada para não ser agressivo. O PSD vai ter candidatura própria. Eu acho um absurdo partidos não darem prioridade sempre à candidatura própria. Não tem sentido você existir para permanentemente fazer aliança. Para quê existir o partido, se você a todo momento vai se aliar a outro?”, questionou.

Kassab também avalia que os gestores que tenham cometido erros no combate à pandemia de Covid-19 enfrentarão dificuldades nas próximas eleições.

“Para a maior parte das pessoas que habitam o planeta, se você oferecer um carro ou uma vacina, elas preferem a vacina. Essa é a importância que tem para as pessoas o enfrentamento dessa pandemia. Acredito que, nas eleições, os que acertaram vão tirar proveito disso. Não tenho dúvida de que o presidente Trump, nos Estados Unidos, perdeu as eleições principalmente por conta de seu comportamento na pandemia. O eleitor deu o troco. Então, no Brasil, aqueles que erraram por convicção ou por vaidade vão ter dificuldades de conquistar o voto do eleitor”, disse.

