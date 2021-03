Kátia Abreu responde Ernesto Araújo: “Marginal”

O ministro das Relações exteriores insinuou nas redes sociais que a Comissão de Relações Exteriores do Senado, a qual a senadora preside, estaria envolvida em um lobby chinês pelo 5G edit

Revista Fórum - A senadora Kátia Abreu (PP-TO), que é presidenta da Comissão de Relações Exteriores do Senado, divulgou uma nota neste domingo (28) onde responde as acusações do ministro das Relações Exteriores, o Chanceler Ernesto Araújo, de que ela e outros senadores estariam envolvidos em um lobby chinês pelo 5G.

“O Brasil não pode mais continuar tendo, perante um mundo, a face de um marginal. Alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições. Alguém que agride gratuitamente e desnecessariamente a Comissão de Relações Exteriores e o Senado Federal”, declarou a senadora.

Sobre o encontro ao qual Ernesto Araújo se refere, a senadora afirma que o ministro resumiu em um tuíte um encontro de três horas.

