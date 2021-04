Kim Kataguiri aciona STF para obrigar Lira a analisar pedidos de impeachment de Bolsonaro

247 - O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) entrou, segundo Daniela Lima, da CNN Brasil, com um mandado de injunção ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Corte determine um prazo para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), analisar e dar um parecer sobre os pedidos de impeachment já apresentados contra Jair Bolsonaro.

Lira já tem na gaveta mais de 70 pedidos de impeachment contra o ocupante do Palácio do Planalto.

O pedido surge cerca de uma semana depois de o ministro do STF Luís Roberto Barroso determinar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instale a CPI da Covid, que vai analisar ações e omissões do governo federal durante a pandemia. Barroso atendeu a mandados de segurança enviados pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.