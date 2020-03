Kotscho pede 'Interdição já!' para o 'Capitão insano'

O jornalista Ricardo Kotscho afirma que é preciso interditar "já" o presidente. Ele diz: "o gesto irresponsável do presidente já foi imitado hoje por milhares de pessoas que voltaram a passear pelas ruas de São Paulo, mesmo com os parques e cinemas fechados por ordem do governo paulista" edit

247 - O jornalista Ricardo Kotscho diz que o gesto de Bolsonaro amplifica em muito os riscos à população braisileira diante da ameaça do coronavírus. Ele destaca: "em claro desafio ao seu ministro da Saúde, que na véspera defendeu o confinamento, às recomendações da OMS, às leis e à saúde pública, o capitão Jair Bolsonaro saiu às escondidas do Palácio da Alvorada e foi às ruas de Brasília neste domingo, para abraçar e tirar fotos com devotos da sua seita, visitar comércios e um hospital, fazer propaganda de um remédio milagroso para a Covid-19 e publicar tudo no seu Twitter, o meio que ele encontrou para desgovernar o país."

Em sua coluna no portal Uol, o jornalista ainda sublina que "não pode passar de segunda-feira: o Congresso e o Supremo Tribunal Federal precisam tomar providências urgentes para interditar o presidente da República, antes que ele leve o país a uma catástrofe sanitária sem precedentes na nossa história republicana."

E arremata: "se Bolsonaro não for contido a tempo, fica decretado o "liberou geral" para todo mundo voltar às ruas e o comércio reabrir as portas, acabando com o isolamento social, que foi adotado em todo o mundo civilizado para segurar o avanço da pandemia."