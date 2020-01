Lambança no Enem 2020 faz advogados oferecem atendimento grátis para estudantes prejudicados

Os milhões de estudantes aflitos diante da lambança do Enem 2020 levaram o advogado Igor Santos e o jornalista Leandro Barbosa a um gesto inusitado: eles decidiram se colocar à disposição dos candidatos prejudicados para que estes busquem auxílio jurídico com advogados voluntários edit

Os milhões de estudantes aflitos diante da lambança do Enem 2020 levaram o advogado Igor Santos e o jornalista Leandro Barbosa a um gesto inusitado: eles decidiram se colocar à disposição dos candidatos prejudicados para que estes busquem auxílio jurídico com advogados voluntários.

Igor explica: "por mais que haja Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União , essas instituições não são onipresentes."

O advogado ainda diz: "a gente já tem um sistema de ensino que privilegia algumas pessoas. Essas pessoas chegam, fazem uma prova que prevê pelo menos uma igualdade formal, e nem isso está tendo. Com esse tanto de falhas, com esse tanto de questões envolvendo o Enem , acaba que quem pode resolver esses problemas, quem mora em um grande centro, quem tem acesso a informação, ou até mesmo disponibilidade financeira para contratar um advogado, acaba saindo na frente, porque tem o seu problema reconhecido e resolvido."

A matéria do portal IG ainda destaca que "ainda na terça-feira (21), dia do início das inscrições e da primeira falha no Sisu , Leandro começou a divulgar a iniciativa no Twitter. Seu post inicial sobre a ajuda jurídica gratuita já teve mais de 5 mil compartilhamentos."