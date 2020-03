Lauro Jardim diz que Bebianno não deixou nada gravado e que seus segredos ficarão enterrados para sempre

247 - "Com a morte de Gustavo Bebianno, aos 56 anos por infarto fulminante, uma parte da verdadeira história da campanha de Jair Bolsonaro à Presidência também será enterrada para sempre. Bebianno detinha segredos da escalada de Bolsonaro ao poder — e de como realmente se passou nos bastidores o ano de 2018, o da eleição. Não era o único. Mas era talvez quem possuía mais informações até hoje não reveladas", diz o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna.

"Como não deixou nada gravado ou escrito para a posteridade, esse pedaço de história do Brasil real nunca virá a público, exceto por certos relatos que fez a pessoas próximas. Desde que brigou com Bolsonaro, no início do ano passado, Bebianno contou algumas passagens ocorridas durante a campanha eleitoral, em que era o mais próximo dos mais próximos auxiliares do atual presidente. Mas, em conversas privadas, costumava observar que dizia em entrevistas apenas um pedaço ínfimo do que viu, participou e viveu", afirma ainda o colunista.