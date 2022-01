Lauro Jardim: Washington Cinel, dono da Gocil, maior empresa de segurança privada do País, põe diretores e funcionários na rua

Apoie o 247

247 - Segundo informações da coluna do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, Washington Cinel, dono da Gocil, uma das maiores firmas de segurança do Brasil, demitiu ontem toda a diretoria da empresa, incluindo o CEO, Bruno Jouan.

Washington Umberto Cinel é ex-policial militar, ruralista e bolsonarista. Ele foi o anfitrião de um encontro de Jair Bolsonaro com um grupo pequeno de empresários em uma mensão de R$ 39 milhões, no ano passado.

Cinel é fundador do Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda, uma das maiores do Brasil no setor, o que lhe garantiu o apelido de "rei das terceirizações". Um dos seus contratantes é o governo de São Paulo, que desembolsou, somente em 2020, R$ 68 milhões em contratos com o empresário.

A empresa divulgou que seu faturamento em 2020 foi de R$ 1,2 bilhão.

