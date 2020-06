Lava Jato acusa auxiliar de Aras de manobra para copiar dados sigilosos

Lindora Araújo é a coordenadora do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR e tem sido alvo de críticas por parte dos procurdores de Curitiba desde que iniciou as negociações de um acordo de delação com o advogado Rodrigo Tacla Duran edit

247 - A força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba enviou um ofício à Corregedoria do Ministério Público Federal acusando uma das mais próximas auxiliares do procurador-geral da República Augusto Aras, a subprocuradora-geral Lindora Araújo, de realizar manobra ilegal para copiar bancos de dados sigilosos das investigações de maneira informal e sem apresentar documentos ou justificativa.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, a representação feita na nesta quinta-feira (25), gerou uma crise entre os procuradores de Curitiba e a Procuradoria-Geral da República (PGR). Para os propcuradores do Paraná, a medida foi uma espécie de "busca e apreensão" do material de trabalho da força-tarefa.

Em nota, a PGR afirmou que a procuradora foi a Curitiba realizar uma "visita de trabalho" para obter informações sobre o atual estágio das investigações e que ela já havia enviado um ofício, no mês passado, solicitando o fornecimento de cópia das bases de dados da Lava-Jato.

Lindora é a atual coordenadora do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR. Ela tem sido alvo de críticas por parte dos procurdores desde que iniciou as negociações de um acordo de delação premiada com o advogado Rodrigo Tacla Duran, que em 2017, disse à Folha que fez pagamentos a um advogado amigo de Moro que prometeu suavizar sua situação na Lava Jato.

