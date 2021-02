Lava Jato monitorava minuto a minuto o grampo nos advogados e em Lula

Luís Nassif, Jornal GGN - Outro relatório do perito contador Cláudio Wagner levantou as conversas da Lava Jato sobre o monitoramento dos telefones dos advogados de Lula e do próprio Lula, confirmando que servia para identificar as estratégias da defesa e se antecipar.

Os procuradores eram informados minuto a minuto do que ocorria e articulavam os próximos passos em função das conversas grampeadas.

Confira:

