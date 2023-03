Lavagem cerebral bolsonarista faz com que 44% vejam risco de um regime comunista no Brasil

Apoie o 247

247 – Além de medir a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , a pesquisa Ipec também trouxe um dado surpreendente. Segundo o levantamento, a mudança de regime no país para o comunismo é uma hipótese totalmente plausível para 31%, enquanto 13% concordam em parte. Ou seja: nada menos que 44% acreditam no 'risco' disseminado pela extrema-direita.

"A maior parte das pessoas associa o comunismo na América Latina com as situações de Venezuela e Cuba, combinações de um regime autoritário com realidades como fome e desabastecimento. Isso esteve muito presente nas narrativas do Bolsonaro", diz a cientista política Camila Rocha, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em reportagem do Globo sobre a pesquisa.

"Em setembro de 2022, em Sorocaba (SP), Bolsonaro chamou Lula de “capeta” e disse que o petista queria 'impor' o comunismo no Brasil. Não à toa, a pergunta 'o que é comunismo?' foi a que mais cresceu em uma das categorias nas pesquisas dos brasileiros no Google no ano passado", destaca a reportagem.

