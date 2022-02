Lavareda, do Ipespe, vê crescente adesão à Democracia como novidade da nova pesquisa do instituto

Apoie o 247

247 - O cientista político e presidente do Conselho Científico do Ipespe, Antonio Lavareda, comentou a última pesquisa eleitoral do instituto , divulgada nesta sexta-feira (11). O levantamento mostra um cenário bastante favorável para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com chances reais de vencer em 1º turno e com larga vantagem sobre todos no 2º turno. Segundo Lavareda, a pesquisa revela um eleitorado mais preocupado com a democracia e insatisfeito com a política do governo Bolsonaro.

O cientista político destaca que a adesão à democracia deu um salto em relação à campanha que elegeu Bolsonaro, em 2018, passando de 56% para 67%.

"A preferência por um governo autoritário “em algumas circunstâncias” que no ano da eleição passada era de 13% foi reduzida para 7%”, destaca.

A pesquisa revela ainda que 31% dos entrevistados se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos com a atual democracia, contra 63% que estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com ela, tornando o tema “de boa discussão para todos os candidatos”, finaliza o Lavareda.

