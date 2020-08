Lawfare “não é obra exclusiva de Moro ou Dallagnol”, diz Cristiano Zanin

Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia desta sexta-feira (21), o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, comentou sobre a parceria entre procuradores da Lava Jato com agentes do FBI, agência de investigação dos Estados Unidos, e disse que há um fenômeno mundial de uso dos sistemas de Justiça para gerar consequências políticas.

Questionado sobre os impactos no Brasil da prisão do ex-estrategista de Donald Trump e aliado ao clã Bolsonaro, Steve Bannon, Zanin afirmou que o que tem acontecido no cenário político do Brasil não é consequência de um projeto exclusivo da Lava Jato ou do ex-juiz Sergio Moro.

“Tenho certeza de que aquilo que aconteceu e continua acontecendo no Brasil não é uma obra idealizada exclusivamente por Moro ou por Dallagnol”, disse.

